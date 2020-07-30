«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат», — это изречение принадлежит одному из полководцев, познавших тяготы беспощадных боевых действий. Войны на протяжении истории жестоко уродовали судьбы народов, и после них всегда оставались лежать на земле тысячи погибших.

Благодарные отпрыски, новые поколения, создавая поисковые отряды, брали на себя святую миссию по преданию земле с почестями останков погибших. Отдавая дань уважения их памяти, они воспевают геройство и мужество тех, кто кровью отстаивал честь, достоинство родной земли и своего народа.

Многие из войн велись против колониализма, который по праву можно считать одной из наиболее уродливых форм порабощения людей и народов. Пик борьбы с этим злом пришелся на вторую половину двадцатого столетия, когда завершилась вторая мировая война, вынесшая приговор системе господства группы стран над остальным миром.

Принято считать, что колониализм сложил оружие после громких поражений метрополий в двадцатом столетии. Но можно ли считать победу над колониализмом окончательной, если на земле все еще продолжают существовать его очаги? Естественно, нет.

Одним из таковых продолжается оставаться Майотта, заморская территория, управляемая Францией. Мало того, что Париж не отказался от своих притязаний на островное образование, он еще и позаботился о юридическом оформлении права на остров, придав ему статус департамента.

Франция незаконно оспаривает право на владение Майоттой с островным исламским государством, расположенным на одноименном архипелаге. И это несмотря на то, что Генеральная Ассамблея ООН признаёт остров частью Союза Коморских Островов (СКО), что в Индийском океане.

В октябре 2019-го года, когда председательство в Движении неприсоединения (ДН) перешло от Венесуэлы к Азербайджанской Республике, в мире значительно возрос интерес к крупнейшей международной структуре, которая объединяет в своих рядах 120 государств мира. Поводом для этого стала активизация политических и общественных сил, борющихся за право народов за независимое развитие.

Если вспомнить, что ДН в свое время потому и родилось, что в мире стала расширяться тенденция внеблокового существования, то становится ясно, почему в новом движении объединились десятки государств, познавших на своем опыте и горечь колониального гнета.

Народы стран Азии, Африки и Латинской Америки, подняв свой голос в пользу независимого развития, проявили невиданную волю к совместной борьбе против гнета, который некогда пал на долю угнетенных народов больших пространств.

Французские оккупанты в Алжире позируют с отрубленными головами повстанцев

Последовавшие после окончания второй мировой войны события подтверждают, колониализм де-юре ушел в небытие, а де-факто он продолжает существовать. Речь не только о судьбе почти миллионного народа острова Майотта, которое насильно отторгнуто от СКО, но и о других народах, которые продолжают испытывать на себе жесткий прессинг транснациональных корпораций, компаний и групп, нещадно эксплуатирующих природные богатства больших ареалов и труд живущих на них народов.

ДН отстаивает основные права человека, поддерживает цели и принципы устава ООН, однозначно высказывается за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, признает равенство всех рас и наций. Отправной точкой для коллективной борьбы за справедливость в международной практике стали итоги Бандунгской международной конференции (1955), которая вывела контуры программной борьбы за предотвращение интервенции и вмешательства во внутренние дела других стран влиятельных государств, в основном бывших метрополий.

Ставшая исторической конференция, на которой участвовали представители 28 государств, выработала принципы, получившие впоследствии название Бандунгских. Они закрепили право каждой страны на индивидуальную или коллективную оборону в случае наличия угроз, исходящих от великих держав.

Отказ от актов насилия, агрессии, применения силы против территориальной целостности или политической независимости любой страны стал одним из основополагающих принципов в деятельности ДН. Выбор пал на урегулирование международных споров мирными средствами, на содействие взаимным интересам и сотрудничеству на основе уважения справедливости и международных обязательств.

Приняв эстафету председательства в Движении неприсоединения, Азербайджан устами своего лидера, президента Ильхама Алиева подтвердил свою готовность отстаивать главные принципы организации, их соблюдение в интересах всех народов и стран.

В итоговой Бакинской Декларации Движения неприсоединения XVIII-го саммита, нашло отражение коллективное стремление стран-участников отстаивать мир и стабильность, общими усилиями находить решения по международным проблемам на основе программной деятельности.

К сожалению некоторые из государств, входящих в ДН, все еще испытывают на себе колониальное бремя, которое приносит ощутимые издержки. Одним из таких государств и является Союз Коморских островов.

Бакинская Декларация при единодушном согласии глав государств и правительств признала суверенное право СКО над островом Майотт, осудив итоги незаконно проведенного Парижем референдума от 29 марта 2009 года, результатом которого стало решение о придании острову Майотт статуса 101-го департамента Франции. Фактически решения плебисцита являются не легитимными.

Главы государств и правительств ДН решительно осудили законы и процедуры правительства Франции, ограничивающие въезд граждан Союза Коморских островов на территорию Майотта. Они единогласно потребовали немедленной отмены так называемой «визы Балладюра», которая нарушает права граждан СКО. Ввиду ее действия, зафиксированы многочисленные смертельные случаи граждан Союза Коморских островов. Отмечены также и случаи бесследного исчезновения людей.

Незаконные власти Майотта с подачи Парижа считают их без вести пропавшими.

Проблемной статьей в судьбе Майотта стали многочисленные правовые манипуляции вокруг статуса острова, где явно дает о себе знать практика двойных стандартов, когда речь заходит о применении норм международного права. Майотт является составной и неотделимой частью архипелага, на котором расположился Союз Коморских островов.

Остров площадью в 374 квадратных километра, по праву считающийся одной из уникальных жемчужин Африки, расположился между Мадагаскаром и континентом. По своей природной красоте и природной самобытности, он ничем не уступает всемирно известным Мальдивским островам.

Народ Коморских островов, разделивший горькую колониальную судьбу, что выпала на долю большинства африканских стран, выступил с требованием о провозглашении суверенитета в середине прошлого века. До проведения референдума о независимости в Соглашении от 15 июня 1973 года, подписанном между Парижем и Морони, нашел отражение пункт, согласно которого волеизъявление должно было отразить общую волю всего народа, живущего на архипелаге. То есть, положение этого пункта в свете кампании голосования, запланированного на декабрь 1974 года, не предусматривало дифференцированного подхода, когда на каждом из островов архипелага могло бы состояться отдельное волеизъявление.

На состоявшемся в означенное время референдуме о провозглашении независимости население трех из четырех островов архипелага подавляющим большинством голосов высказалось за свободу от Франции и объявление национального суверенитета. Население же Майотта, где большинство составляли христиане, высказалось против независимости, чем и воспользовался Париж.

Проигнорировав свои обязательства по Соглашению от 1973 года, Франция оставила в силе колониальный строй на острове Майотт, лишив коморский народ права на свободу и территориальную целостность страны.

После референдума в 1975 году было объявлено о создании Республики Коморские острова из четырех островов, включая Майотт, и страна стала полноправным членом ООН. Согласно итогам референдума, Генассамблея ООН признала суверенную юрисдикцию новой республики над четыремя островами архипелага (Гранд-Комор, Анжуан, Моксели и Майотт), призвав Францию покинуть острова. Однако Париж отверг требование ООН.

В 1976 году правительство Коморских островов потребовало от ООН поддержки для восстановления территориальной целостности молодого государства. Однако в ходе рассмотрения вопроса в Совете Безопасности ООН Париж воспользовался правом вето и заблокировал инициативу Морони.

12 декабря 1979 года Генассамблея ООН принятием резолюции 34/69 официально признала юрисдикцию Коморских островов над островом Майотт и потребовала от Франции уважительного отношения к территориальной целостности молодой республики и ухода из незаконно удерживаемого острова.

В 1981 году с приходом во французскую власть социалиста Франсуа Миттерана забрезжила надежда на положительное решение проблемы Майотта, поскольку левые силы Франции и особенно социалисты всегда были противниками отделения острова от Коморских островов. Однако правительство социалистов, махнув рукой на предвыборные обещания, оставило аннексионистскую политику Парижа в силе.

Конституционный Совет Франции, позабыв о приоритете международного права над национальным законодательством, вдруг стало апеллировать на «право наций на самоопределение», и оставило в силе незаконную юрисдикцию Франции над Майоттом.

До настоящего времени Париж, невзирая на наличие нескольких резолюций Генассамблеи ООН, признающих Майотт законной территорией СКО, грубо попирает требования международного права и не признает суверенитета Морони над Майоттом, продолжая его незаконную аннексию.

Не отказываясь от политики колониализма и силой удерживая чужую территории, Париж оправдывает свои насильственные действия «правом наций на самоопределение». В этом ключе Франция, считающая себя колыбелью демократии и свободы, игнорирует верховенство принципа нерушимости границ, которое на уровне всех международных организаций обозначено в качестве основополагающего мотива. Вопиющим является и то, официальный Париж, подводя оправдательную базу под свои незаконные действия, называет жителей Майотта «народом», чем оскорбляет чувства всех жителей коморских островов.

Лицемерие и ничем неоправданное высокомерие Парижа вынуждает его идти против буквы международного права.

Признанное сообществом законодательство окончательно зафиксировало приоритет принципа «нерушимости границ» над «правом наций на самоопределение». Это право используется раскольниками в целях стимулирования сепаратизма в разных частях мира, воспроизводя новые вызовы и риски, ибо угрожает стабильности, прокладывая дорогу к распаду суверенных государств.

Франция, как известно, растеряла свои огромные колонии на Африканском континенте в прошлом веке, и теперь, незаконно удерживая небольшой остров в Индийском океане, не только стремится к реализации стратегических интересов в заморских частях света, но и странным образом подчеркивает свои виды на собственную исключительность в глобальных процессах.

Примечательно, что с 1975 года Париж не торопился с приданием особого статуса незаконно удерживаемому острову Майотт. Только после проведенных на острове выборов (2009) уже в 2011 году было принято решение о наделении Майотта особым статусом, после чего он был объявлен 101 департаментом Франции.

Союз Коморских островов никогда не смирится с сохранение колониального строя на своих законных территориях и не признает юрисдикции Парижа над Майоттом. Коморцы справедливо обвиняют Францию в том, что она попирает законные права народа островной республики на воссоединение ее исторических территорий.

Не случайно депутат французского парламента Жан-Поль Люкок заявляет: «Согласно нормам международного права, Майотт является оккупированной территорией, которая не имеет никакого отношения к Франции, а является неотъемлемой частью коморской территории».

Незаконная аннексия Майотта, угрожающая суверенитету Союза Коморских островов, являет собой попытку возрождения колониализма, которому человечество давно и убежденно выразило вотум недоверия. Пока в отдельных частях планеты усилиями деструктивных сил сохраняются островки гнета и засилья угнетателей, вероятность возрождения отжившей колониальной системы будет маячить над всем человечеством.

Пора положить конец самоуправству государств, которые на протяжении долгого времени наживались за счет чужих богатств. Колониализм – явный рудимент мировой политики, и любые попытки его возрождения должны подавляться на корню.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az