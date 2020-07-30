«Недавние события в Тавуше показывают, что ОДКБ не защитит Армению». Об этом заявил армянский военный деятель, генерал Аркадий Тер-Тадевосян, говоря об беспрецедентных военных учениях Азербайджана и Турции.

«Мы критикуем Россию, но самое плохое то, что мы не критикуем самих себя, не говорим о своих ошибках. Я не говорю, что Россия всегда играла для нас позитивную роль, но у нас нет другого друга. Похоже, теперь Армения осталась одна. Сейчас очень сложный период, и Турция может реализовать свою программу в любой момент. Наше руководство и армия должны быть очень осторожными и готовыми ко всему», — подытожил он.

Minval.az