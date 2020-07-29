Американская певица Лана Дель Рей презентовала свою первую аудиокнигу под названием «Фиалка наклонилась назад над травой». Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.
В аудиосборнике «Violet Bent Backwards Over Grass» певица прочла тринадцать стихов под аккомпанемент пианино и саксофона на заднем плане.
Сообщается, что бумажная версия книги выйдет печатью в сентябре. Данный поэтический проект станет первым из двух, запланированных певицей на год.
О дате выхода второго сборника под названием «За железными воротами» пока не сообщается.
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