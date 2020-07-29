Американская певица Лана Дель Рей презентовала свою первую аудиокнигу под названием «Фиалка наклонилась назад над травой». Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

В аудиосборнике «Violet Bent Backwards Over Grass» певица прочла тринадцать стихов под аккомпанемент пианино и саксофона на заднем плане.

Сообщается, что бумажная версия книги выйдет печатью в сентябре. Данный поэтический проект станет первым из двух, запланированных певицей на год.

О дате выхода второго сборника под названием «За железными воротами» пока не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A poem from my audiobook that’s out x Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey) 28 Июл 2020 в 9:29 PDT

Minval.az