Американская певица Лана Дель Рей презентовала свою первую аудиокнигу под названием «Фиалка наклонилась назад над травой». Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

В аудиосборнике «Violet Bent Backwards Over Grass» певица прочла тринадцать стихов под аккомпанемент пианино и саксофона на заднем плане.

Сообщается, что бумажная версия книги выйдет печатью в сентябре. Данный поэтический проект станет первым из двух, запланированных певицей на год.

О дате выхода второго сборника под названием «За железными воротами» пока не сообщается.

 

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A poem from my audiobook that’s out x

Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Minval.az