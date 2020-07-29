Американская компания Apple вновь возглавила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира, составленный журналом Forbes. По оценке аналитиков, стоимость «яблочной» корпорации увеличилась на 17% — до $241,2 млрд. Топ-10 выглядит так:

Apple — $241,2 млрд (+17%)

Google — $207,5 млрд (+24%)

Microsoft — $162,9 млрд (+30%)

Amazon — $135,4 млрд (+40%)

Facebook — $70,3 млрд (-21%)

Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%)

Disney — $61,3 млрд (+18%).

Samsung — $50,4 млрд (-5%)

Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%)

McDonald’s — $46,1 млрд (+5%).

Общая стоимость ста самых дорогих брендов мира за минувший год выросла с $2,33 трлн — до $2,54 трлн. Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США, наиболее популярная отрасль в рейтинге — IT. Самый большой за 12 месяцев прирост показала американская корпорация Netflix. Стоимость бренда предоставляющей услуги потокового вещания компании за это время выросла на 72% и составила $26,7 млрд.

Minval.az