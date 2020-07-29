Режиссер и лауреат премии «Оскар» Адам Маккей спродюсирует для телекомпании HBO сериал о создании вакцины от коронавируса, передает «Газета.ру» со ссылкой на Deadline.

В основу сюжета сериала ляжет книга журналиста Брендана Боррела The first shot («Первый удар» или «Первый укол»), главными героями станут ученые, которые ищут спасительное средство.

Боррел освещал пандемию коронавируса в прессе и теперь будет сопродюсером сериала. Кто станет режиссером и сыграет в картине главные роли, пока неизвестно.

Minval.az