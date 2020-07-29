Президент США Дональд Трамп и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев одинаково смотрят на роль Соединенных Штатов. Такое мнение выразил известный российский журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Трамп уверен, что Америка должна быть в изоляции. Он бы с Патрушевым просто взасос… Америка должна уйти с мировой арены… Вот в чем разница между Трампом и [его возможным конкурентом на выборах президента США демократом Джо] Байденом. Трамп – изоляционист. «Америка должна прежде всего вернуться в Америку, войска вывести». Байден: «Америка должна быть лидером, у Америки есть задача быть лидером. Да, мы на это тратимся, но для того, чтобы быть лидером, надо тратиться», – объяснил российский журналист, слова которого приводит «Гордон».

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