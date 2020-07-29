Спрос на нефть, который резко упал на фоне пандемии коронавируса, может уже никогда не восстановиться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как заявил близкий к ОПЕК источник, все участники рынка допускают сценарий, при котором потребление энергоносителей не вернется на прежний уровень.

В соответствии с прогнозами, спрос на нефть достигнет максимума, а затем начнет снижаться.

В текущем году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей. Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей.

Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.

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