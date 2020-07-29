Раскрыты суммы гонораров актера Михаила Ефремова в театре «Современник».

С 2016 года театр заключил с не состоявшим в труппе артистом 11 контрактов через «Госуслуги», сообщает «Комсомольская правда».

Минимальная сумма контракта с Ефремовым составляла 900 тыс. руб., максимальный гонорар был равен 7,7 млн руб. Всего за четыре года работы года актер заработал в театре 32,3 млн руб.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Minval.az