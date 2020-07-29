Задержание под Минском бойцов ЧВК «Вагнер» может быть провокацией для ухудшения российско-белорусских отношений. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я думаю, что бойцы «Вагнера» – люди достаточно опасливые. Если они приехали в Беларусь, то они рассчитывали, что могут там спокойно находиться. Эту ситуацию можно считать скорее провокацией со стороны тех, кто хочет ухудшить отношения России и Беларуси», — предположил депутат, слова которого приводит «Газета.ру».

Он добавил, что необходимо установить точные причины задержания этих людей и выяснить цель их приезда в Беларусь.

«Для начала нужно узнать, что они там делали? Версия о том, что они были на отдыхе в санатории, имеет право на существование. В Сочи есть санаторий «Беларусь», который сейчас принадлежит Лукашенко. Если он там будет находиться, означает ли это, что он что-то планирует в России, или он приехал в море искупаться?», — сказал Затулин.

Депутат призвал дождаться официального заявления белорусского лидера по этой ситуации, однако уточнил, что последние заявления Лукашенко о «российском вмешательстве в выборе» — это повод задуматься о его вменяемости.

«Лукашенко наговорил достаточно, чтобы в России всерьез задумались о его невменяемости. Разглагольствуя о вмешательстве России в выборы, он рубит сук, на котором сидит», — заключил собеседник издания.

Minval.az