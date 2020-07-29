«Прошедшее нужно знать не потому, что она прошло, а потомy, что, уходя, не умело убрать своих последствий»

В. O. Ключевский

Регион Южного Кавказа — один из древнейших, и тяжелыми политическими процессами он был насыщен во многие исторические периоды. Также этот регион всегда отличался особой чувствительностью к внешним политическим вмешательствам, которые сопровождались и различными авантюрами, и провокациями, и манипуляциями. Отдельные темные круги ради своих политических интересов всегда были рады использовать ментальность и горячий, вспыльчивый характер местных народов.

В этом контексте особо хотелось бы отметить роль армянских ультранационалистических кругов и, в частности, националистической партии Дашнакцутюн, созданной в 1890 году в Тифлисе (Грузия). Так и напрашивается вполне справедливый вопрос: почему армянская националистическая партия Дашнакцутюн была создана в Тифлисе, а не в сегодняшней столице «Великой Армении» — Ереване? Ответ очень простой. В те годы нынешняя столица Армении вовсе не была «армянским» городом — большинство населения Еревана, тогда Иревана или Эривани, составляли азербайджанцы. Что же до армян, то они жили здесь еще во времена Иреванского ханства, развивали свою национальную культуру, язык, исповедовали свою религию, были полноправными подданными тюркского государства, но никоим образом не составляли большинства. «Армянским» Иреван стал уже после большевистской аннексии Азербайджана и Армении в 1920 году. Это — исторический факт, который отражен во многих исторических документах, картах и атласах.

В своей книге «Курдский вопрос» (1891-1917) советский и российский историк Михаил Семенович Лазарев, описывая яркие политические процессы в Османской империи, очень хорошо и деликатно отмечает и ту роль, которую играли армяне в этой стране, и исключительную склонность их лидеров к разного рода политическим авантюрам. На основе исторических фактов, автор книги раскрывает как истинную сущность и цели армянских националистических кругов, так и последствия их деяний. За последнее столетие армяне ничуть не изменились.

В наши дни турбулентность глобальной геополитики рикошетом отражается и на геополитических реалиях Южного Кавказа. Вот уже несколько десятилетий бушующие здесь вызовы и угрозы современного мира становятся все более рискованными в контексте обеспечения региональной безопасности. На данном этапе безопасность Южного Кавказа тесно связана с безопасностью Европы и Азии. Поэтому мировая общественность с понятной тревогой воспринимает любую политическую, геополитическую и тем более военную авантюру на Кавказе. Конечно, это знают и те темные силы, которые десятилетиями играют в регионе деструктивную роль.

Именно в силу такого рода причин мировое политическое и экспертное сообщество с тревогой встретило очередную военную авантюру Армении против Азербайджана. Это была чистейшая военно-информационная провокация с далеко идущими намерениями. Мы не станем рассматривать вопрос, «кто подтолкнул армянское руководство к этой авантюре». Как показывает исторический опыт, армянские политические лидеры всегда были склонны к таким провокациям.

Если быть точными, то в последние почти 30 лет провокационные, ультрарадикальные и агрессивные действия армянских политиканов наблюдаются, увы, постоянно и систематически. Причем подобная агрессия направлена не только против мусульманского, то есть азербайджанского, населения региона, но и против христианской Грузии: в разные исторические периоды времени, армянские лидеры предъявляли территориальные претензии и даже прибегали к силе, чтобы отнять у Грузии ее исконные территории. Историки хорошо знают эти события, и мы не будем подробно останавливаться на них.

Последняя провокационная военная авантюра со стороны Армении, направленная против Азербайджана, которая произошла 12 июля нынешнего года на Товузском направлении, уже является предупреждением для всего прогрессивного мира со стороны покровителей Армении. Военная провокация осуществлена далеко от места конфликта (от Нагорного Карабаха до Товуза около 300 километров!). Эксперты задают вопрос: «почему именно Товузский район»? Выбор Товуза связан с несколькими политическими, экономическими и геополитическими факторами.

В первую очередь, в самой Армении сложилась плачевная социально-экономическая, демографическая и внутриполитическая ситуация. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог выполнить ни одного обещания, которые щедро раздавал во время процесса, названного им самим«бархатной революцией». Его борьба с коррупцией полностью провалилась. Н.Пашинян не смог побороть коррупционную сеть, которая пустила глубокие корни в высших политических и военно-политических кругах Армении.

С точки зрения экономики, Армения при Пашиняне ничего по сути не добилась. По-прежнему, нет ощутимых иностранных инвестиций и крупных финансовых инъекций в экономику страны. Очень слабо проводятся реформы в инфраструктурных сферах, социальный уровень жизни граждан страны ухудшается из года в год. Люди, особенно молодежь, массово покидают Армению — тысячи ее граждан покидают страну в поисках работы, направляясь в основном в России. Интересно, что тысячи армян в поисках хорошей жизни едут и в Турцию.

В последнее время эти проблемы обострились настолько, что в Армении уже говорят о необходимости смены власти. На фоне провала переговоров с Азербайджаном эта ситуация для правящей команды Пашиняна достаточно рискованна. Его попытки изменения формата переговорного процесса не получили поддержки международного сообщества, в том числе сопредседателей Минской Группы ОБСЕ. А демонстративные поездки в оккупированные районы Азербайджана, проведение там «заседаний совета безопасности НКР», организация в Шуше «инаугурации президента НКР» — это всего лишь примитивные примеры политического популизма и авантюры в духе ХХ века. Сегодня многие авторитетные международные эксперты отмечают, что Армения быстрыми шагами идет к утрате последних признаков самостоятельности в своей внешней политике.

Поэтому Пашиняну нужна убедительная причина для оправдания собственных провалов. И по всей видимости вместе со своими покровителями он нашел формулу решения своих политических проблем: устроить военную, политическую и информационно-дипломатическую авантюру, назвав ее противостоянием «тюркской угрозе». И в этом им помогают более опытные покровители. Но для выбора Товузского направления понадобились и другие геополитические и экономические факторы. Товуз — важная точка на маршруте международных энергетических проектов, связывающих Азербайджан с Грузией, Турцией и Европой, в том числе «Южного газового коридора». В последнее время доля Азербайджана на газовом рынке многих стран заметно возросла. В поставках газа в Турцию Азербайджан уже опережает Россию, притом что доля «Газпрома» на мировом энергетическом рынке вообще уменьшается. Вполне понятно, что такая динамика кого-то в регионе может и не устраивать.

По-видимому, Армения хотела воспользоваться сложившейся ситуацией и заодно вовлечь в конфликт членов ОДКБ, военного союза, который возглавляет Россия. Для этого Армении нужно было, чтобы Азербайджан атаковал ее территорию. Но Баку очень расчетливо, четко и корректно реагировал на эту авантюру. Уничтожив технику и живую силу вооруженных сил Армении, Национальная Армия Азербайджана ни на шаг не пересекла границу. Это очень расстроило и Армению, и ее покровителей. Тогда разгневанные, получившие серьезный ответный удар агрессоры для оправдания своих действий начали провоцировать азербайджанцев по всему миру. К тому же их едва не до обмороков доводило то обстоятельство, что азербайджанские общины во многих странах демонстрировали небывалую прежде организованность и проводили свои мирные акции. Азербайджанцы протестовали против агрессивных действий армянских властей и требовали освобождения оккупированных территорий. Видимо, армяне десятилетиями считали, что только они имеют права на протесты. И на мирные шествия азербайджанцев отреагировали крайне эмоционально, радикально и, простите, по-зверски. Чем еще раз продемонстрировали свое истинное лицо, проявив и грубость, и антидемократичность. Теперь армянских «орлов» (в действительности, трусов) «обучают демократии» правоохранительные органы европейских стран и США.

Что же получилось в результате этой провокации официального Еревана в геополитическом контексте? В первую очередь стало ясным, что Армения остается главным фактором риска для Южного Кавказа. В любое время заинтересованные внешние силы могут использовать ее для дестабилизации и порождения геополитического хаоса. Армения просто не в состоянии существовать без авантюр и провокаций.

Второе, провоцировавшая сторона убедилась в том, что турецко-азербайджанская модель региональной безопасности достаточно прочна и имеет хорошие возможности в обеспечении безопасности всего региона.

Во время последних событий на Товузском направлении, соседняя Грузия пребывала в состоянии некой пассивной дипломатии и оценивала ситуацию достаточно двусмысленно. Также появилось информация, что сербское оружие было ввезено в Армению именно через территорию Грузии. Если эти сведения, которые официальный Тбилиси категорически опровергает, все же найдут свое подтверждение, то это будет значить, что геополитическая ситуация в регионе еще менее неустойчива, чем думали эксперты.

Турция оперативно, решительно и четко реагируя на провокацию, заявила о своей готовности всестороннее поддержать братский Азербайджан. ОДКБ же не захотела конфликта с турецко-азербайджанскими силами. Не потому, что ОДКБ слабее — нет, у них достаточно сил и средств. Просто любой шаг против Баку в данной ситуации означает конец российского влияния в Азербайджане.

А Кремль в этих вопросах поступает осторожно и умно. Поэтому отступление Армении означает только передышку. Мы уверены, что армянские провокаторы через некоторое время опять проявят свою античеловеческую сущность. Но уже сегодня все поняли: Азербайджан имеет сильную армию, хорошую информационную структуру, наши граждане — патриоты своей страны с высоким боевым духом. По всему миру азербайджанцы действовали активно, упорно и динамично, чем и нейтрализовали армянскую агрессивность.

Таким образом, для всех мировых держав должно быть ясно, что Армению надо «угомонить», ее надо «поставить на место» — ради мира и процветания в регионе. Армения — основной террористический очаг на Южном Кавказе. Но символику и униформу террористической группировки АСАЛА местные радикальные политики, в том числе дашнаки, считают вполне подходящими «символами цивилизованной борьбы».

В заключение хотелось бы особо отметить, что сегодня разрешение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта — давно назревшая и одна из актуальнейших задач современности, для осуществления которой необходима упорная и настойчивая борьба всех прогрессивных и демократических сил как в нашем постсоветском регионе, так и во всем мире. И этот конфликт должен быть урегулирован на основе уважения признанных границ, соблюдения территориальной целостности Азербайджана и выполнения четырех резолюций СБ ООН, посвященных этому конфликту и требующих немедленного прекращения армянской оккупации азербайджанских земель и вывода армянских войск с захваченных территорий.

Азер Худиев

Minval.az