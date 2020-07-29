Коронавирус сохраняется, но не размножается в морской и пресной воде, мгновенно уничтожается при кипячении, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

«В «Векторе» были проведены исследования по определению жизнеспособности вируса в образцах воды — это было очень важно перед курортным сезоном. И мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной не размножается. Но вместе с тем может сохраняться», — сказала Попова.

«И наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что пока таких рисков нет», — уточнила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что исследования также показали, что вирус не устойчив к воздействию температур. «То есть, кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы», — пояснила Попова.

Minval.az