Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не увидела опасности в новой агрессивной вспышке коронавирусной инфекции во вьетнамском Дананге. Об этом рассказал представитель организации во Вьетнаме Кидон Парк, передает РИА Новости.

«Обнаруженный в Дананге вирус, вызывающий болезнь, похож на COVID-19, циркулирующий в других странах в июле. Несмотря на то, что в этих типах вируса появляются мутации, нет причины для повышенной озабоченности», — считает он. Представитель ВОЗ подчеркнул, что заразность и опасность COVID-19 не изменились.

27 июля сообщалось, что вспышка в Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса — он агрессивнее и опаснее ранее известных. Тогда исследователи утверждали, что вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.

Во Вьетнаме, по последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 446 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире общее число заразившихся превысило 16,6 миллионов. Пандемия охватила 188 стран.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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