Предок коронавируса SARS-CoV-2 появился около 40-70 лет назад. Об этом говорят результаты исследования молекулярных биологов из Китая, США и Европы.

Выводы исследователей опубликованы 28 июля в журнале Nature Microbiology.

Ближайшим предком SARS-CoV-2 оказался RaTG13. Они разделились примерно в 1948–1969 годах. Немного позже, между 1952 и 1970 годам, отделились друг от друга предки возбудителя COVID-19 и атипичной пневмонии SARS.

Ранее в июле международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила, почему при COVID-19 на некоторое время пропадает обоняние.

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