Группа сенаторов из Республиканской партии США опасается, что Китай может вмешаться в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Сенаторы Марко Рубио (штат Флорида), Кевин Крамер (штат Северная Дакота), Том Коттон (штат Арканзас), Тед Круз (штат Техас) и еще несколько их коллег обратились к администрации американского президента Дональда Трампа и попросили оценить опасность вмешательства Пекина. Они испугались, что с помощью TikTok китайские власти могут «посеять раздор среди американцев».

Отмечается, что законодатели передали письмо главам ФБР, Национальной разведке и министерству внутренней безопасности. В нем они указали на возможные случаи цензуры в TikTok, а также на якобы имевшие место попытки китайских властей манипулировать политическими дискуссиями. Помимо этого, сенаторы поинтересовались, собираются ли американские власти вводить санкции в отношении китайской компании Byte Dance (разработчика TikTok), если попытки оказать влияние на избирательный процесс подтвердятся.

О планах запретить в США TikTok сообщил госсекретарь США Майк Помпео в начале июня.

Minval.az