Сотрудники береговой охраны Турции спасли 43 нелегальных мигранта в Эгейском море, выдворенных за пределы территориальных вод Греции.

Спасатели подобрали нелегальных мигрантов, которые путешествовали на лодке и не могли самостоятельно пристать к берегу, недалеко от района Дикили западной провинции Измир.

После проведения плановой проверки, мигранты были доставлены в специализированные учреждения, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в службе безопасности.

Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути в Европу. Турция приняла почти уже 4 миллиона сирийских беженцев.

Minval.az