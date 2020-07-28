Сотрудники береговой охраны Турции спасли 43 нелегальных мигранта в Эгейском море, выдворенных за пределы территориальных вод Греции.
Спасатели подобрали нелегальных мигрантов, которые путешествовали на лодке и не могли самостоятельно пристать к берегу, недалеко от района Дикили западной провинции Измир.
После проведения плановой проверки, мигранты были доставлены в специализированные учреждения, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в службе безопасности.
Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути в Европу. Турция приняла почти уже 4 миллиона сирийских беженцев.