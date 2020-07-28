Яхтенный брокер Burges выставил на продажу 70-метровую яхту Olivia, принадлежащую израильскому миллиардеру Эялю Оферу. Офер сделал Olivia из советского судна-шпиона «Валериан Альбанов» и теперь продает лодку за $24 млн.

По мнению яхтенного брокера Ирины Ивановой, суперъяхты из старых судов, будь то гражданских или военных, переделывают нечасто. В старое судно вносят современную инженерию, электронику, радиолокационное и спутниковое оборудование, делают новый интерьер и, если потребуется, восстанавливают корпус.

В результате рождаются шедевры для настоящих ценителей. Какие — в фотогалерее Forbes.

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