Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, когда состоится титульный поединок с участием обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи.

Бой пройдёт 24 октября. Президент UFC не уточнил место проведения поединка, пишет RT со ссылкой на CNN.

Первоначально бой должен был состояться в сентябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, но из-за смерти отца российского чемпиона, Абдулманапа Нурмагомедова, поединок был перенесён.

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