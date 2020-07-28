Кремль относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому «как к неопытному мальчишке». Такое мнение в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону высказал известный российский журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, отвечая на вопрос, с кем российским властям легче вести переговоры: с Зеленским или его предшественником Петром Порошенко.

«Я вам честно скажу: не знаю. Я могу только сказать, что кремлевские мудрецы рассматривают Зеленского как неопытного мальчишку. Хуже [президента Франции Эммануэля] Макрона, меньше Макрона, слабее Макрона во много раз. Которого можно, значит, отмишурить, обойти, соблазнить… Я думаю, на каком-то этапе ваш президент это понял», – отметил Венедиктов.

Журналист считает, что «Зеленский растет, но не так быстро, как хочется вашим гражданам».

«Я не слежу за его рейтингом, но знаю, что он упал. Ну рейтинг – дело наживное. Но люди, когда выигрывает новый человек, хотят все сейчас. Мы не можем ждать три – пять – семь лет экономического процветания. Это же не вопрос национализации банков или денационализации банков. «Жить лучше хочу!» «Останови войну!» Каждый день обстрелы… Да, может быть, меньше, но обстрелы. Поэтому когда вы у меня спросили, с кем легче… У нас были надежды объегорить. Может, еще они сбудутся. Но сейчас как-то все застряло опять. Я не слышал ни от кого, что лучше бы Порошенко. Я помню, когда Петр Алексеевич был избран в 2014-м, у нас все говорили, включая и Владимира Владимировича: «Ну с Петром Алексеевичем мы давно знакомы, он системный политик – попробуем с ним решить все вопросы», – заявил он.

По словам Венедиктова, «с избранием Зеленского была надежда, что мы чего-нибудь выцыганим и снимем санкции».

«Что он (а не мы) поедет в Париж, в Берлин и скажет: «Все, я доволен, санкции снимайте». А мы получим несколько миллиардов долларов за какую-нибудь трубу ржавую… И мы бы привезли вам [денег] мешками, как [беглому экс-президенту Виктору] Януковичу… Через границу, под охраной сепаратистских БТР везли бы…» – отметил главред «Эха Москвы».

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