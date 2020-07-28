Россия – очень важный, ключевой посредник в урегулировании карабахского конфликта, заявил премьер-министр страны-оккупанта Никол Пашинян в интервью РБК.

Глава правительства Армении подчеркнул, что все три сопредседателя Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) сыграли важную стабилизирующую роль в прекращении активных военных действий и установлении относительного спокойствия. Вместе с тем, по словам Пашиняна, нужно «особенно подчеркнуть» роль России.

Как отметил премьер, действия, которые предпринял Кремль, вовлеченность МИД и Генерального штаба Вооруженных сил России «сыграли ключевую роль» для относительной стабилизации ситуации на границе.

По его словам, многие граждане в самой Армении, а также армяне за рубежом задаются вопросом, почему Турция – союзник Азербайджана, так однозначно его поддерживает, а поддержка России, стратегического союзника Армении, не так однозначна. Однако, как отметил глава правительства, нужно понять, что Россия – сопредседатель Минской группы ОБСЕ, то есть ключевой посредник в переговорах, и должна действовать в этих рамках.

Он не согласился с тем, что Россия отстранилась от недавней эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Такого не может быть, потому что, как заметил Пашинян, здесь затрагиваются жизненно важные интересы не только Армении, но и самой России.

«Наши интересы очень во многом совпадают. Не скажу, что они идентичны, и не думаю, что в мире есть такие страны, чьи интересы были бы идентичны. Но в этой ситуации у нас есть очень много общих интересов. И тут разыгрывается вопрос не только региональной, но и глобальной безопасности, потому что в нашем регионе ситуация настолько напряжена, что эскалация может привести к глобальным столкновениям», — подчеркнул премьер террористического государства.

Minval.az