Холдинг WarnerMedia начал проверку «Шоу Эллен Дедженерес» после жалоб бывших членов съемочной группы на расизм, несправедливые увольнения и «общую токсичную обстановку». Об этом со ссылкой на источники пишет The Hollywood Reporter.

Жалобы бывших работников шоу в середине июля опубликовал Buzzfeed. Они рассказали изданию, что их могли наказать за больничный или за отпуск, который они брали, чтобы сходить на похороны.

После публикации исполнительные продюсеры программы Эд Главин, Мэри Коннелли и Энди Ласснер сказали Buzzfeed, что сожалеют о негативном опыте сотрудников. Они взяли ответственность за все происходящее в шоу на себя.

Официально WarnerMedia комментировать информацию о проверке отказалась, уточняет The Hollywood Reporter.

Дневное ток-шоу Эллен Дедженерес выходит с 2003 года. Программа завоевала 61 премию «Эмми», в том числе за выдающееся ток-шоу.

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