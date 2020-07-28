Иран отработал атаку на американский авианосец в ходе учений, проходящих в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива, задействовав для этого реплику судна, передает агентство Tasnim.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит маневры в южной части страны под кодовым названием «Великий пророк – 14» с участием военно-морских и аэрокосмических сил.

При проведении учений иранские вооруженные силы получают данные с спутника «Нур» — первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле текущего года.

Агентство опубликовало момент запуска ракеты с боевого вертолета, сообщая, что иранские военные также отработали меры по захвату судна при помощи катеров и вертолетов.

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