Лозунг фашиста Гарегина Нжде «Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком», который использовался в качестве эпиграфа на действующем в России армянском сайте yerkramas.org удален. На это обратило внимание агентство АПА.

В настоящее время доступ на yerkramas.org ограничен многими местными провайдерами. Открывается лишь домашняя страница сайта.

Ранее азербайджанская диаспора в России, руководство региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области некоторое время назад обратились в правоохранительные органы для установления наличия признаков разжигания межнациональных конфликтов в материалах, опубликованных на сайте yerkramas.org, и лозунге фашиста Гарегина Нжде, используемого на сайте в качестве эпиграфа.

В ответ на обращение азербайджанской диаспоры в Центре по противодействию с экстремизмом Главного управления МВД России по Московской области сообщили, что лозунг фашиста Нжде направлен на психолингвистическое расследование.

Газета армян России Yerkramas издается с 1996 года. Онлайн-версия издающейся в Краснодаре газеты – сайт yerkramas.org. И в газете, и на главной странице сайта был размещен лозунг фашиста Гарегина Нжде, близкого соратника Третьего Рейха.

Minval.az