Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум, которые отменили свадьбу в июле в Японии из-за пандемии коронавируса, решили отложить праздничное мероприятие на неопределенное время. Сейчас главное для знаменитостей – рождение здоровой дочери.

«Вы можете больше ничего не планировать в 2020 году, потому что эти планы, скорее всего, отменяются. Сейчас мы просто хотим родить здорового ребенка. И это уже произойдет совсем скоро!», — приводит слова Перри «Корреспондент» со ссылкой на The Mirror.

Она добавила, что все же надеется, что их с Блумом свадьба когда-нибудь состоится.

Певица также выразила благодарность своему жениху за то, что он ее поддерживал во время депрессии.

«Я все еще страдаю от этого состояния, а он продолжает поддерживать меня, и его это совсем не смущает — именно поэтому он мой идеал», — призналась Кэти.

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