Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск ответил на угрозы со стороны актера Джонни Деппа, прозвучавшие из-за романа бизнесмена с бывшей женой артиста Эмбер Херд. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, в Высоком суде Лондона зачитали переписку Деппа с его другом, где актер обещал отрезать Маску гениталии.

«Если Джонни хочет драки в клетке, просто дайте мне знать», — заявил на это Маск.

Предприниматель также в очередной раз опроверг связь с Херд во время ее замужества, утверждая, что их отношения начались после расставания актрисы с Деппом.

Ранее адвокаты Деппа заявили в суде, что Херд изменяла ему с Маском и актером Джеймсом Франко. Они предоставили суду видео, на котором актриса обнимается с бизнесменом, и зачитали личную переписку Херд с Маском. Актриса обвинения в изменах отрицает.

Депп и Херд поженились в 2015 году. Через год актриса подала на развод, обвинив артиста в избиениях. В 2019 году Депп подал в суд на издание The Sun, опубликовавшее материалы об избиении Херд, и потребовал $50 млн за клевету.

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