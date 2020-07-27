Террористическая организация ASALA (Армянская секретная армия освобождения Армении) представляет собой всемирную угрозу.

Об этом сказал в понедельник журналист, профессор Университета штата Монтана (США), почетный доктор Университета АDА Томас Гольц.

«Деятельность ASALA распространяется не только на Европу, но и на Соединенные Штаты и другие страны – практически на все страны, где проживает армянская диаспора. Они все еще стремятся отомстить за так называемый «геноцид армян» 1915 года», — цитирует его Тренд.

Гольц отметил, что, к сожалению, ASALA является «почти родной» экстремистской группой, включенной в местные армянские общины по всему миру, которая получает поддержку (часто вынужденную) от этих местных общин, независимо от того, действительно ли они поддерживают действия ASALA или нет.

По его словам, предотвращение террористических актов этой организации представляет трудность из-за скрытного характера «спящих» ячеек ASALA.

Minval.az