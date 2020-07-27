В результате перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил на боевой позиции армянский военнослужащий контрактной службы Ашот Геогиевич Микаелян, сообщает министерство обороны Армении.
Дата: 2020/07/27 11:00
Раздел: Новость
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