Власти США усиливают давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Немецкая волна».

По информации издания, США начали проводить конференции по видеосвязи с представителями европейских фирм-подрядчиков «Северного потока-2». Таких онлайн-встреч прошло уже как минимум две, в ходе которых со стороны США участвовали в общей сложности 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Как сообщили изданию источники, которые наблюдали за переговорами, представители США «очень хорошо дали понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода». Угрозы со стороны Вашингтона собеседники газеты назвали «очень и очень серьезными».

Minval.az