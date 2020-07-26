Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

Лидеры Турции и Палестины обсудили развитие двусторонних отношений и региональные процессы, сообщает «Анадолу» со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

Махмуд Аббас в беседе с турецким лидером выразил удовлетворение возобновлением богослужений в мечети Айя-Софья в Стамбуле, поздравив президента Эрдогана и весь турецкий народ.

Президент Палестины выразил надежду на то, что данное историческое событие послужит во благо всего исламского мира.

Президент Турции в свою очередь подчеркнул готовность Анкары к дальнейшей поддержке Палестины.

Minval.az