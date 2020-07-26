Мессенджер Telegram запустил функцию видеозвонков. Пока эта функция находится в стадии тестирования, однако пользователи iOS могут воспользоваться ей уже сейчас.

Для начала нужно обновить приложение до последней версии — 6.3, скачать ее можно из App Store. Затем нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором нужно активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого необходимо зайти в профиль, «потянуть аватарку» и воспользоваться функцией, пишет издание «Код Дурова».

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

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