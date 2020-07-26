Том Круз хочет вернуться в Норвегию осенью, чтобы сниматься в фильме «Миссия невыполнима 7», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Deadline.

Такую возможность он обсудил с министром культуры страны Абидом Раджой. «Это прекрасная страна, жду не дождусь, когда вернусь сюда. И я, и вся команда», — сказал Круз Радже. Министр отнесся к его желанию положительно. Пока что решение остается за властями страны из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В Норвегии частично снималась предыдущая часть кинофраншизы — «Миссия невыполнима: Последствия».

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