Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании. Об этом сообщает министерство транспорта Соединенного Королевства.

Отмечается, что Испания исключена из списка государств, с которыми организованы воздушные коридоры. Ограничительные меры начнут действовать с 26 июля.

Причиной такого шага называется «значительное изменение на протяжении последней недели» числа инфицированных в Испании, которая является одним из самых популярных направлений летнего отдыха британцев.

Minval.az