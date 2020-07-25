Для более качественного обновления военной инфраструктуры из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику доставлена специальная инженерно-строительная техника.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Для более качественного обновления военной инфраструктуры из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику доставлена специальная инженерно-строительная техника.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Дата: 2020/07/25 19:35
Раздел: Новость
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