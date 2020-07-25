Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему Танзания вошла в тройку стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение в первую очередь.

«У нас, мне кажется, вообще принято все обсмеивать сначала, а потом обдумывать. <…> То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное. <…> Были и два месяца назад самолеты, и сейчас мы вывозили людей», — заявила Захарова в ютьюб-шоу «Виттель. Реальность», которое ведет журналист Игорь Виттель.

Накануне правительство объявило, что что Россия возобновит международное сообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться в Великобританию, Танзанию и Турцию.

Minval.az