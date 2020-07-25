Ученые из Института молекулярной медицины имени Жоао Лобо Антунеса в Лиссабоне (Португалия) создали защитную маску под названием MoxAdTech, которая может нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщает испанская газета La Razón.

Отмечается, что это многоразовая маска, сшитая из нескольких слоев водонепроницаемой ткани. Уникальность разработки состоит в том, что покрытие маски может нейтрализовать и впоследствии убить вирус SARS-CoV-2.

Кроме того, MoxAdTech прошла клинические испытания — эксперты заключили, что ее эффективность выше обычных защитных средств на 99 процентов. Уточняется также, что за маской легко ухаживать: ее можно стирать и кипятить до 50 раз.

Minval.az