24 июля в прокуратуру Агдамского района поступила информация о применении насилия в отношении сотрудников отдела полиции Агдамского района, сообщает Тренд.

Согласно сообщению, 24 июля около 20:00 на основании информации, поступившей по факту избиения на территории поселка Бановшалар Агдамского района, члены следственно-оперативной группы отдела полиции Агдамского района Ниязи Ахмедов, Миргамид Гашимов, Сайяр Гасанов выехали на место происшествия.

Расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что жители поселка Джавид Гулиев и Рази Наибов оказали сопротивление сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей.

В связи с фактом в прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по ст. 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса АР.

Джавид Гулиев и Рази Наибов были задержаны в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного указанной статьей Уголовного кодекса, и привлечены к следствию.

Проводятся необходимые следственно-оперативные меры по уголовному делу.

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