Из-за продолжающегося распространения в мире коронавируса состоялась череда переносов премьер самых ожидаемых фильмов. Эпидемия коснулась и продолжения фантастической картины «Аватар», которого поклонники ждут с момента выхода первой части в 2009 году. Культовый режиссёр Джеймс Кэмерон обратился к фанатам с печальным объявлением.

— Поклонники «Аватара», я вижу вас! Несмотря на CoViD-19, нашим приоритетом была премьера «Аватара-2» в декабре 2021-го. К сожалению, в связи со сложностями, возникшими из-за пандемии, сейчас мы уже точно знаем, что не уложимся в срок. Я больше всех разочарован очередным переносом релиза, — говорится в сообщении на странице Кэмерона в «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Oel ngati kameie, Avatar fans. Публикация от James Cameron (@jamescameronofficial) 23 Июл 2020 в 2:08 PDT

Режиссёр объяснил, что Новая Зеландия сняла всеобщий карантин, но пандемия не отступила в США, где находится часть его команды. Специалисты по визуальным эффектам в Лос-Анджелесе до сих пор не могут работать из-за ситуации с CoViD-19. В итоге релиз «Аватара-2» и, следовательно, трёх остальных сиквелов сместился на год. Несмотря на это, Кэмерон поблагодарил актёрский состав и остальных специалистов за невероятную работу по оживлению Пандоры.

Между тем Variety уже удалось выяснить график фантастических картин Джеймса Кэмерона, подкорректированных с учётом вызванных пандемией обстоятельств, отмечает «Лайф». Он выглядит следующим образом:

«Аватар-2» — 16 декабря 2022 года.

«Аватар-3» — 20 декабря 2024 года.

«Аватар-4» — 18 декабря 2026 года.

«Аватар-5» — 22 декабря 2028 года.

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