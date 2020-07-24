Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился, чтобы мечеть Айя-Софья была открыт для совершения молитв круглосуточно. Об этом в пятницу сообщил в Твиттер губернатор Стамбула Али Ерликая.

«Наш президент Эрдоган дал указание оставить мечеть Айя-Софья открытой для верующих 24 часа в сутки. Отныне Айя-Софья будет открыта круглосуточно. Мы благодарим нашего президента», — написал Ерликая.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi’nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. #AyasofyaCamii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/GCnttjLJ41 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020

Minval.az