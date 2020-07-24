В одном из каналов столицы Нидерландов Амстердаме аквалангисты обнаружили автомобиль Ferrari Mondial 1987 года выпуска. Авто оказалось угнанным 30 лет назад, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Drive.

Полицейским, чтобы достать со дна спорткар, пришлось обращаться в Министерство обороны, располагающее необходимой техникой.

Правоохранители пробили VIN-номера авто и установили, что Ferrari был угнан 30 лет назад. Дело уже закрыли, а страховая компания выплатила владельцу ущерб. Понятно, что в транспортном средстве, пролежавшем 30 лет на дне, не осталось никаких улик, поэтому новое дело не возбуждали.

Отмечается, что амстердамцы, заинтересовавшись необычной находкой, предложили Ferrari Mondial не отправлять на металлолом, а погрузить в аквариум в местном зоопарке Артис в качестве декорации.

Minval.az