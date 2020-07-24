Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex поднялась на 0,6% и составила $1902 за тройскую унцию. Выше уровня $1900 за унцию драгметалл в последний раз торговался в сентябре 2011 года, пишет «Интерфакс».

Согласно данным торговой площадки, в пике роста стоимость золота на бирже достигала $1904,1 за тройскую унцию. Впрочем, к 16:10 мск (17.10 — бак.вр.) котировки на драгметалл немного замедлили рост до 0,5% и торговались на уровне $1899,3.

Цена золота непрерывно поднимается с начала пандемии и бьёт рекорд за рекордом. Так, 7 июля стоимость этого драгметалла преодолела психологическую отметку 1800 долларов за тройскую унцию впервые с 2011 года. А утверждение Евросоюзом пакета поддержки экономики еврозоны в размере 750 миллиардов евро послужило очередным толчком, после которого 21 июля цена золота ускорила рост и перевалила за отметку 1840 долларов.

Minval.az