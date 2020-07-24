Мечеть Айя-Софья – культурное наследие всего человечества и ее могут посещать представители всех религий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший в пятницу гробницу султана Мехмета II Завоевателя в Стамбуле.

Вместе с Эрдоганом гробницу Мехмета II, завоевавшего в 1453 году Стамбул, посетил председатель оппозиционной Партии националистического движения Девлет Бахчели.

«Айя-Софья вернула себе статус мечети, каковой и была. Эта мечеть останется открытой для всех верующих», — сказал Эрдоган.

Президент сообщил, что в первой за 86 лет пятничной молитве в мечети Айя-Софья приняли участие 350 тысяч верующих мусульман.

Minval.az