Боевые действия на границе между Азербайджаном и Арменией возобновились 12 июля. С тех пор там гибнут люди, а тяжелая артиллерия обстреливает дома мирных граждан. В этой ситуации 18 июля МИД Армении заявил, что получил новые «доказательства» поставок Израилем новейшего оружия Азербайджану.

Пресс-секретарь МИД Армении сказала, что Израиль поставляет Азербайджану самое современное оружие, и этот вопрос Армения будет поднимать на всех уровнях в мировом сообществе. То есть, как всегда, во всем виноваты евреи? Что же на самом деле происходит там, вдалеке от Израиля? Задается вопросом Роман Гуревич, политолог, почетный посол «Сохнута» в Азербайджане в своей статье на сайте «Детали». Автор пытается разобраться, кому во время пандемии было выгодно устроить очередную вспышку насилия, и для чего обвинять Израиль?

«Когда стабильность власти в той или иной стране находится под угрозой, то испытанное средство, чтобы отвлечь людей от собственных проблем – это общий внешний враг. Сегодня в Армении идет яростная схватка между командой премьер-министра Пашиняна и оппозицией, стремящейся свергнуть нынешнего премьер-министра. Правительство Пашиняна теряет стабильность и, если верить СМИ Армении, он с трудом удерживает власть. Кроме того, Армения не имеет достаточных ресурсов для оказания помощи населению, пострадавшему от коронавируса — пользуясь этим, внутренняя оппозиция наращивает силы и умело направляет недовольство граждан Армении в сторону власти.

С другой стороны, в Азербайджане бюджетные накопления от продажи нефти и государственные ресурсы позволили правительству направить значительные средства на оказание помощи пострадавшим от коронавируса. Власть стабильна, действенной оппозиции в Азербайджане нет. Соответственно, попытка обострить конфликт и постараться перевести внимание граждан страны на внешнего врага значительно больше отвечает интересам властей Армении, решающей проблему собственного политического выживания, чем властям Азербайджана.

Стоит обратить внимание и на то, что боевые действия ведутся не на территории Карабаха, а на удаленном от него участке фронта — в Товузском районе. Сразу после начала боев Армения обратилась за помощью и с просьбой об активном вмешательстве к России и другим членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ; в этот блок входят Россия, Армения, Таджикистан, Казахстан, Беларусь и Киргизия).

Страны этого пакта договорились помогать друг другу в случае агрессии против одной из них. Ранее страны-члены ОДКБ категорически отказывались вмешиваться в боевые действия между Арменией и Азербайджаном, которые велись на территории Карабаха, поскольку считают эту территорию принадлежащей Азербайджану и незаконно оккупированной Арменией. А Товузский район – уже совсем другое дело. И если имеет место агрессия, блок должен поддержать своего партнера, против которого она направлена.

Именно то, что обстрелы начались в Товузском районе, удаленном от Карабаха, дало возможность Армении просить помощи и вмешательства ОДКБ, что и было незамедлительно сделано. Но реакция стран ОДКБ оказалась совершенно не той, какую ожидала армянская сторона: никто из них не заявил о поддержке Армении, все выступили с требованием о двустороннем прекращении огня.

Премьер-министр Армении Пашинян обратился за помощью к Москве. Россия — влиятельный игрок в этом регионе и видит себя посредником в конфликте, но выступать на стороне Армении в этот раз совершенно не спешит. Более того, на днях председатель комитета Государственной Думы РФ Леонид Калашников в одном из интервью подчеркнул, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, и добавил, что понимает боль простых азербайджанцев в связи с нарушением целостности их страны.

Возможно, на позицию Москвы повлияли в том числе многочисленные антироссийские демарши премьер-министра Армении, имевшие место в последние месяцы. Нельзя ведь плевать в колодец, из которого пьешь, и ожидать, что вода останется чистой? В связи с этим показательна реакция Маргариты Симоньян, главного редактора кремлевского телеканала Russia Today. Вот цитата из ее поста, адресованного армянским властям:

«Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе…Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией…Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, — особенно русских армян (например, меня)».

После таких, да и многих других антироссийских действий стоит ли властям Армении рассчитывать на поддержку России? Маловероятно.

Страны Движения неприсоединения тоже осудили агрессию Армении. Так что, если в самом деле имела место провокация с целью вовлечь в конфликт третью страну, эта попытка провалилась.

Мировое сообщество встревожено и предпринимает огромные усилия, чтобы урегулировать ситуацию. И ООН, и ЕС, и Россия, и даже Папа Римский призвали участников конфликта к прекращению огня. Но, судя по действиям премьер-министра Армении, его интересует не прекращение эскалации, а вмешательство в конфликт международного сообщества или одного из государств ОДКБ на стороне его страны. То есть речь идет не о прекращении боев, а наоборот — о попытках втянуть в него новых участников и разжечь конфликт еще больше.

Оружия у обеих сторон накоплено достаточно, и самого современного. Среди прочего, на вооружении армянской армии — российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые представляют угрозу для стратегических целей в Азербайджане, от газонефтяных комплексов до плотины Мингечаурской ГЭС. Такой угрозе нужно дать достойный ответ, поэтому, в свою очередь, Азербайджан, как сообщается, вооружился высокоточными израильскими ракетами LORA дальностью до 400 километров и белорусскими ракетами «Полонез» дальностью до 300 километров. В ответ на обстрел из Армении эти ракеты в состоянии поразить армянскую АЭС, расположенную в тридцати с небольшим километрах от Еревана.

В 2016 году, во время очередного витка эскалации, Армения уже выдвигала свои ракеты в Карабах, но не применила их. Страшно подумать, к каким последствиям могут привести необдуманные действия политиков, разжигающих такой конфликт. Войну иногда просто начать, но сложно закончить. И опаснейшая пороховая бочка этого тлеющего конфликта может рвануть в любой момент. Если он станет неуправляемым, это будет угрожать всему региону.

Вот что сказал по этому поводу бригадный генерал запаса Эфраим Сне. Этот израильский политик в прошлом дважды занимал пост замминистра обороны Израиля, а также был министром здравоохранения и министром транспорта: «Позиция мирового сообщества однозначна: надо добиться мирного решения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Для этого Армения должна освободить оккупированные территории суверенного Азербайджана. Израиль и Азербайжан — стратегические партнеры и надежные союзники, два светских современных государства, имеющих много общих интересов. Существует многовековая традиция дружбы между еврейским и азербайджанским народами, и мы всегда поможем Азербайджану защитить его целостность и суверенитет».

Страны мирового сообщества признают, что Армения незаконно оккупировала 20 процентов территории Азербайджана. И что было сделано за тридцать лет для урегулирования этого конфликта? Ровным счетом ничего. Ради народов всех стран региона, ради будущих поколений, чем раньше будет достигнуто справедливое урегулирование конфликта и завершена оккупация — тем лучше», — пишет Роман Гуревич.

Minval.az