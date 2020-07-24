Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян выступил в защиту своей супруги, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которая подверглась критике за слова, сказанные про обострение отношений между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, на прошлой неделе Маргарита Симоньян разместила на своей странице в Facebook большой пост на тему очередного обострения отношений между Азербайджаном и Арменией. По мнению главного редактора RT, нынешние армянские власти некорректно ведут себя по отношению к России, однако попросили помощи после того, как ситуация в Закавказье накалилась.

«Безусловно, я подписываюсь под каждым словом моей любимой женщины Маргариты Симоньян в ее обращении к нынешним армянским властям. Может, только поменял бы выражение «наплевать» на менее хлесткое «махнуть рукой», что никак не меняет смысл сказанного», — написал Кеосаян в своем Telegram-канале.

«Если кто-то думает, что этот пост я пишу, чтобы защитить Маргариту, спешу сообщить: женщина, которая сумела так жестко и ярко сформулировать правду о нынешних российско-армянских отношениях и тотальной лжи пашиняновской власти, не нуждается в защите», — отметил режиссер.

По его словам, возбудив своим постом армянское общество, Маргарита Симоньян уже сделала для будущего Армении очень и очень много. «Именно для будущего, которое в сегодняшних военных реалиях может и не наступить», — уточнил телеведущий.

«Дураков уже не спасешь, а умные все правильно поняли: курс Пашиняна на уничтожение армянской нации как единой кровеносной системы, потеря национальной самоидентификации и единственного в мире настоящего союзника привело к реальной угрозе самого существования республики. И тут не отделаешься лживыми словами о дружбе, тут уже нужны поступки», — обратил внимание Кеосаян.

Он также подчеркнул, что Пашинян не способен на конструктивный диалог с Россией. «Не для этого он брал власть и зомбирует людей», — пояснил режиссер.

Minval.az