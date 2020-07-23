Британского кинорежиссера, сценариста, продюсера Гая Ричи лишили водительских прав сроком на шесть месяцев. Этому поспособствовал велосипедист Майк ван Эрп, который снял, как знаменитость нарушает ПДД.

Ван Эрп в лондонском Гайд-парке поравнялся с Range Rover, за рулем которого находился 51-летний режиссер. Мужчина увидел, что Ричи, стоя в пробке, переписывается с айфона.

«Я заметил, что водитель набирает сообщение. Я притормозил и, дождавшись, пока проедут машины, четко разглядел, как он печатает. Я приблизился к водительскому месту и увидел, что в его айфоне открыт мессенджер», — рассказал бдительный британец, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на The Sun.

Он поприветствовал звезду и отметил, что не следует за рулем на дороге писать сообщения.

Велосипедист отправил снятое им видео с нарушением в полицию. При этом он утверждал, что не узнал в водителе, общающемся в мессенджере, знаменитого режиссера.

Полицейские взяли во внимание видеоролик и суд признал Гая Ричи виновным в нарушении правил дорожного движения — использовании телефона без гарнитуры hands-free.

Ричи вину свою признал, административное наказание оспаривать не стал. Теперь режиссер полгода не может управлять авто, а также он должен заплатить штраф на сумму 666 фунтов стерлингов и 166 фунтов за судебные издержки.

Отметим, что Майк ван Эрп «охотится» на нарушителей ПДД и записывает видео с ними с тех пор, как его отец погиб в автокатастрофе.

Minval.az