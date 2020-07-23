Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов встретился с генеральным директором Агентства публичной собственности Молдовы Геннадием Цепордеем.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы двусторонних отношений, в том числе развитие предприятий в Молдове, а также социальные программы, которые осуществляются в Республике Молдова правительством Азербайджана.

Также была обсуждена важность организации молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Посол Гудси Османов предложил организовать и провести бизнес-форум с участием бизнесменов Молдовы и Азербайджана.

Minval.az