Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал выдворять из страны представителей иностранных СМИ за призывы к беспорядкам.

«Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — заявил Лукашенко на совещании в четверг.

Согласно сообщению госагентства «БелТА», Лукашенко призвал принимать в подобных случаях меры. «Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они (иноСМИ) не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — потребовал президент.

Minval.az