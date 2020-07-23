Виновными в убийстве чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, объявили себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.

Родные убитого в Вене критика главы Чечни Рамзана Кадырова записали видеообращение, в котором фактически признались в преступлении. Само видео распространяется через соцсети и группы в мессенджерах, – сообщает «Кавказ.Реалии».

«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить», – утверждает на чеченском языке близкий родственник Умарова.

По его словам, тогда родные Умарова «поняли, что его надо будет остановить в любом случае».

«Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое», – сказал родственник на видео.

К обращению присоединились брат отца убитого Ваха Умаров и дядя по материнской линии Лом-Али Усманов.

«Мы собрались, чтобы обратиться к народу республики и главе и попросить прощения. Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас», – добавили они.

Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.

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