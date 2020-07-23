Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, благотворительный фонд которого выделил 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19, предупредил, что для формирования иммунитета к коронавирусу человеку может потребоваться не одна, а несколько доз вакцины, передает телеканал CBS News.

«На данный момент не похоже, чтобы какая-либо из вакцин подействовала после разовой дозы. На это была надежда в самом начале», — заявил Гейтс в интервью телеканалу.

При этом он не исключил, что какая-либо вакцина, в особенности второго поколения, в будущем может «удивить».

«Мы надеемся, что всего две (дозы). Хотя в случае с пожилыми людьми порой будет требоваться больше», — сказал основатель Microsoft, отвечая на вопрос о том, сколько доз вакцины будет необходимо.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 году 9,76% бюджета организации. Фонд занимается финансированием исследований в области производства лекарств и вакцин.

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