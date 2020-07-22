Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, выступление которого транслировали в Twitter организации.
По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата.
Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.
«Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех», — сказал Райан (цитата по РИА Новости).