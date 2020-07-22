Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, выступление которого транслировали в Twitter организации.

По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата.

Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.

«Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех», — сказал Райан (цитата по РИА Новости).

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