Азербайджан будет добиваться полной деоккупации Нагорного Карабаха и всех остальных территорий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Укрепление государства будет в центре нашего внимания. Для нас вопросом №1 является национальный вопрос — разрешение нагорно-карабахского конфликта. Мы должны так решить этот вопрос, чтоб он полностью обеспечил азербайджанский народ. Нас не устраивают частичные решения», — сказал И.Алиев во вторник во время церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам президента, все азербайджанские земли без исключения должны быть освобождены.

«Азербайджанцы должны вернуться на свои исторические территории, в частности в Шушу. Это является моей политикой», — подчеркнул И.Алиев.

Minval.az