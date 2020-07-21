«Общее состояние Бахрама Багирзаде средней тяжести».

Об этом сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев, передает АПА.

Он отметил, что сознание Б.Багирзаде ясное:

«В течение последней недели он находится на спонтанном дыхании. Он активен, встает, ходит в палате и коридоре отделения реанимации. Пользуется телефоном. Тем не менее, несколько тревожным является повышение температуры со вчерашнего вечера. С учетом этого были сделаны определенные дополнения к лечению».

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